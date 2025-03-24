Вниманию метеочувствительных людей

Землю накрыла самая мощная магнитная буря с начала 2025 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом предупредили в Институте космических исследований РАН.

Причиной геомагнитного шторма стала крупная солнечная вспышка.

Ожидается, что 23 марта геомагнитные колебания достигнут высокой интенсивности, что может негативно сказаться на самочувствии людей. Ослабление бури начнется ближе к полудню 24 марта, когда земное магнитное поле постепенно стабилизируется.