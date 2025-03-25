В Баку состоится гала-вечер комедийного фильма "4 Təkər" с участием звезд

В Park Cinema Flame Towers 1 апреля - в День смеха, в 19.00 пройдет зажигательная презентация комедийного фильма "4 Təkər" (4 колеса), снятого Alioglu Media Group, сообщил Day.Az генеральный продюсер и режиссер-постановщик фильма Амиль Али.

Авторами сценария стали популярные актеры Меджид Гусейнов и Тарлан Нур Яшар, оператор-режиссер - Шахмар Сафароглу, художник-постановщик - Эльнара Сафарова, режиссер монтажа - Фирдовси Набиев, композитор - Бехсат Меликзаде. В ролях - Меджид Гусейнов, Тарлан Нур Яшар, Нофель Шахлароглу, Алибей Мамедли, Рамиль Абдуллаев, Джейхун Мамедов, Сабина Алиева, Мидхат Айдын, Ровшан Керимдухт и другие.

Несмотря на жанр комедии, фильм содержит поучения, одно из которых - если вы склонны к азартным играм и нарушаете закон, то вас обязательно ждет незавидная судьба. По сюжету, Хагани везет на ремонт ретро-автомобиль, принадлежащий семье любимой девушки. Эта машина имеет особую ценность для Салима, отца Нушабы. Зная, что ее отец не любит Хагани, Нушаба собирает деньги и дает Хагани для ремонта машины, чтобы представить его в выгодном свете. Но Хагани ... проигрывает машину в азартной игре в подпольном казино. Его друзья решают помочь вернуть машину, но перед ними предстает жестокий и хитрый владелец казино. Это семейная картина, каждая сцена которой полна смеха. Фильм в жанре приключенческой комедии с 3 апреля будет представлен во всех кинотеатрах страны.

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