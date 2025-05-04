Можно ли вернуть украденные с банковской карты деньги?

Каждый день множество людей становится жертвами мошенников, похищающих деньги с банковских карт. Несмотря на усилия, полностью устранить эту проблему пока не удается. Причина во многом кроется в самих пользователях: многие по неосторожности сами передают данные своих карт посторонним или вводят их на подозрительных сайтах. В итоге злоумышленники могут полностью очистить счёт, переведя средства на сторонние аккаунты.

Возникает вопрос - в каких ситуациях можно рассчитывать на возврат украденных средств с карты или электронного кошелька?

Как сообщает портал Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, Министерство внутренних дел Азербайджана подчёркивает: если не обратиться в правоохранительные органы в течение одного часа после инцидента, вероятность вернуть деньги резко снижается, так как средства часто быстро выводятся за пределы страны.

Эксперт по кибербезопасности Амрах Мовсумзаде подчёркивает, что этот первый час после хищения - крайне важный. Именно в это "критическое окно" банки и платёжные системы могут успеть отследить подозрительную транзакцию и заблокировать её. Если же момент упущен, деньги нередко переводятся в криптовалюту или на анонимные счета, что значительно затрудняет их возврат.

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