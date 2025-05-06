Вниманию владельцев мотоциклов

За последнее время в Азербайджане значительно увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов и мопедов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, эксперты связывают это с безответственным поведением многих водителей таких транспортных средств.

Одной из главных проблем специалисты называют превышение скорости. Особенно тревожит то, что на мопедах и мотоциклах, в отличие от автомобилей, номерные знаки располагаются только сзади. Это затрудняет фиксацию нарушений, поскольку большинство камер видеонаблюдения фиксируют автомобили с передней части.

В связи с этим возникает вопрос: можно ли технически зафиксировать превышение скорости со стороны мопедов и мотоциклов с помощью имеющихся систем?

В настоящее время обсуждается необходимость модернизации камер и ужесточения правил учёта таких транспортных средств. Эксперты также призывают к усилению контроля и проведению профилактической работы среди водителей двухколёсного транспорта.