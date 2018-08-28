"Галатасарай" разгромил "Аланьяспор" в матче 3-го тура суперлиги - ВИДЕО
Чемпион Турции "Галатасарай" разгромил "Аланьяспор" в матче 3-го тура суперлиги - 6:0, передает Day.Az со ссылкой на sport-express.ru.
В другой встрече "Истанбул ББ" победил "Акхисар" со счетом 3:1. Третий гол забил экс-защитник "Локомотива" Мануэл Да Кошта. 90 минут за стамбульцев провел бывший футболист "Москвы", "Динамо", "Крыльев Советов" и "Анжи" Александр Епуряну.
Чемпионат Турции
Суперлига
3-й тур
"Истанбул ББ" - "Акхисар" - 3:1 (1:1)
Голы: Вишча, 9 (1:0). Маню, 28 (1:1). Байич, 70 (2:1). Да Кошта, 90 (3:1).
"Галатасарай" - "Аланьяспор" - 6:0 (1:0)
Голы: Фернанду, 37 (1:0). Гюмюш, 49 (2:0). Дердийок, 53 (3:0). Акбада, 56 (4:0). Оньекуру, 82 (5:0). Акбада, 84 (6:0).
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