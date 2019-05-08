/sport/1118082.html «Ливерпуль» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Барселоной» - ВИДЕО
«Ливерпуль» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Барселоной» - ВИДЕО
Английский футбольный клуб "Ливерпуль" опубликовал видео из раздевалки команды после победы в матче 1/2 финала Лиги чемпионов над испанской "Барселоной", передает Day.Az со ссылкой на rt.com.
Ролик размещен в официальном Twitter англичан.
"Ливерпуль" разгромил "Барселону" на своём поле со счетом 4:0. Таким образом, мерсисайдцы по сумме двух матчей вышли в финал турнира, в котором встретятся с победителем противостояния "Тоттенхэм Хотспур" - "Аякс".
Финал состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".
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