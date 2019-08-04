Бывшая волейболистка азербайджанского клуба "Азеррейл" Наталья Мамедова завершила свою карьеру.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, последний сезон Мамедова провела в составе казахстанского "Алтая" (Усть-Каменогорск), с которым стала чемпионкой Казахстана и завоевала Кубок страны.

В конце чемпионата восточноказахстанский клуб решил досрочно расторгнуть контракт с известной волейболисткой.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!