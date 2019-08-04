https://news.day.az/sport/1144359.html Волейболистка Наталья Мамедова завершила карьеру
Волейболистка Наталья Мамедова завершила карьеру
Бывшая волейболистка азербайджанского клуба "Азеррейл" Наталья Мамедова завершила свою карьеру.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, последний сезон Мамедова провела в составе казахстанского "Алтая" (Усть-Каменогорск), с которым стала чемпионкой Казахстана и завоевала Кубок страны.
В конце чемпионата восточноказахстанский клуб решил досрочно расторгнуть контракт с известной волейболисткой.
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