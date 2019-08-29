Алиссон признан лучшим вратарем Лиги чемпионов прошлого сезона
Бразильский голкипер английского "Ливерпуля" Алиссон признан лучшим вратарем Лиги чемпионов сезона-2018/19. Церемония награждения прошла в Монако, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Также на премию претендовали французский голкипер английского "Тоттенхэма" Уго Льорис и немецкий вратарь испанской "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген.
Алиссон в прошедшем сезоне турнира провел 13 матчей, в которых пропустил 12 голов, шесть матчей бразилец отстоял "на ноль". "Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале "Тоттенхэм" (2:0). Алиссон стал вторым бразильцем, получившим эту премию, в сезоне-2009/10 был награжден голкипер итальянского "Интера" Жулио Сезар.
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