https://news.day.az/sport/1172224.html Хэмилтон стал шестикратным чемпионом "Формулы-1"
Хэмилтон стал шестикратным чемпионом "Формулы-1"
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон в шестой раз в карьере стал победителем чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
34-летний Хэмилтон занял второе место на Гран-при США, победу в гонке одержал партнер британца по команде финн Валттери Боттас. В общем зачете Хэмилтон стал недосягаем для Боттаса.
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