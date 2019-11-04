Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон в шестой раз в карьере стал победителем чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

34-летний Хэмилтон занял второе место на Гран-при США, победу в гонке одержал партнер британца по команде финн Валттери Боттас. В общем зачете Хэмилтон стал недосягаем для Боттаса.

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