Американская гимнастка Мелани Коулмэн получила травму, повлекшую за собой гибель спортсменки. 20-летняя Коулмэн неудачно упала с разновысоких брусьев во время тренировки.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru, инцидент произошел в пятницу. Мелани сорвалась с брусьев и ударилась спиной. Гимнастка была госпитализирована, но через три дня скончалась.

Мелани Коулмэн училась в Университете Южного Коннектикута и входила в группу подготовки к Олимпийским играм, но в сборную США Коулмэн не привлекалась.

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