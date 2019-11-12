https://news.day.az/sport/1174926.html Американская гимнастка погибла при падении с брусьев
Американская гимнастка погибла при падении с брусьев
Американская гимнастка Мелани Коулмэн получила травму, повлекшую за собой гибель спортсменки. 20-летняя Коулмэн неудачно упала с разновысоких брусьев во время тренировки.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru, инцидент произошел в пятницу. Мелани сорвалась с брусьев и ударилась спиной. Гимнастка была госпитализирована, но через три дня скончалась.
Мелани Коулмэн училась в Университете Южного Коннектикута и входила в группу подготовки к Олимпийским играм, но в сборную США Коулмэн не привлекалась.
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