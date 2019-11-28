Австралийский боец смешанного стиля (MMA) Джейк Мэтьюз подписал новый контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Фото опубликовано в Instagram-аккаунте спортсмена, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

25-летний Мэтьюз выложил фото, где вместо подписи оставлен кровавый отпечаток пальца. В публикации боец уточнил, что подписал контракт кровью, и пообещал, что в Окленде, где в феврале состоится турнир UFC, "будет война".

23 февраля на турнире в Новой Зеландии Мэтьюз подерется с норвежцем Эмилем Миком. В главном бою вечера сойдутся американец Пол Фелдер и местный спортсмен Дэн Хукер.

Мэтьюз провел 12 поединков под эгидой UFC. Он дебютировал в промоушене в возрасте 19 лет. Всего по правилам MMA австралиец провел 19 боев, одержав 15 побед и потерпев четыре поражения.