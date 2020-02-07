Игнасио Де Арруабаррена стал антигероем матча олимпийской квалификации, передает Day.Az со ссылкой на unian.net.

Голкипер сборной Уругвая U-23 Игнасио Де Арруабаррена стал автором курьезного автогола в матче квалификации на Олимпиаду-2020 против сборной Бразилии.

В конце первого тайма при счете 1:0 в пользу уругвайской сборной бразильцы провели атаку, которая завершилась подачей и ударом головой. Де Арруабаррена среагировал на удар, после чего зафиксировал мяч на газоне. Однако следом голкипер неосторожным движением руки закатил мяч в ворота себе между ног.

Де Арруабарена попытался спасти ситуацию, но было уже поздно.

Матч в итоге так и завершился со счетом 1:1.

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