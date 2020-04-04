Чемпионат Бельгии по футболу завершился раньше из-за коронавируса

В Бельгии принято решение завершить чемпионат страны по футболу из-за пандемии коронавируса. Ранее по той же причине в Европе были приостановлены все крупные национальные чемпионаты, однако решение о досрочном завершении приняли пока только в Бельгии.

Чемпионом объявят футбольный клуб "Брюгге", а другие команды сохранят места, на которых они находились в момент, когда чемпионат был прерван, передает Day.Az со ссылкой на ВВС.

До конца турнира клубам предстояло провести еще один матч, после чего должен был начаться плей-офф, который бы выявил чемпиона этого сезона.

Официально об этом будет объявлено 15 апреля. До этого срока специальная рабочая группа проработает вопрос о том, кто покинет Первый дивизион А, а кто попадет туда из Первого дивизиона В.

Клуб "Брюгге" опережает ближайшего преследователя - ФК "Гент" на 15 очков.

В официальном заявлении говорится: "Совет директоров единогласно решил, что при любом вообразимом сценарии было бы нежелательно продолжать соревнование после 30 июня".

В марте Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе чемпионата Европы-2020 из-за коронавируса на лето 2021 года. Матчи должны были пройти с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге.

До этого также стало известно, что из-за пандемии все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы отложены на неопределенный срок. Также в Европе были приостановлены почти все национальные чемпионаты.