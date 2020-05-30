Назван самый высокооплачиваемый спортсмен мира

Теннисист Роджер Федерер возглавил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, 38-летний швейцарец за последние 12 месяцев заработал 106,3 миллиона долларов.

Большую часть дохода Федерера составили спонсорские соглашения - 100 миллионов долларов, остальная сумма - призовые с турниров. Как сообщает американский Forbes, Роджер - первый теннисист, который заработал вне корта такую сумму.

Второе место в рейтинге занял нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, который пополнил свой бюджет на 105 миллионов долларов, а замкнул тройку лидеров аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Мессии - 104 миллиона долларов.

Также в десятку вошли футболист "Пари Сен-Жермен" Неймар (95,5 млн долларов), баскетболисты Леброн Джеймс (88,2), Стефен Карри (74,4), Кевин Дюрэнт (63,9), гольфист Тайгер Вудс (62,3) и игроки в американский футбол Кирк Казинс (60,5) и Карсон Венц (59,1).

Ранее стало известно, что самой высокооплачиваемой спортсменкой года стала теннисистка Наоми Осака, заработавшая за один год 37,4 миллиона долларов. В списке же спортсменов обоих полов японка расположилась на 29-й строчке.