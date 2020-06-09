Что будет с чемпионатом Италии в случае заражения игроков COVID-19

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина рассказал, как будет поступать Серия А в случае новых заражения COVID-19 среди игроков и сотрудников клуба. Напомним, что чемпионат Италии возобновится матчем "Аталанта" - "Сассуоло". Такое решение будет символичным, так как Бергамо было эпицентром пандемии в Италии, а "Сассуоло" провел последний матч в чемпионате перед длительной паузой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, по информации Corriere dello Sport, если кто-то заразится коронавирусом, то чемпионат, возобновление которого запланировано на 20 июня, остановят. В таком случае разыграют плей-офф за чемпионство, места в еврокубках и в зоне вылета. Каким именно образом будут определяться команды для участия в этих турнирах - пока не сообщается.

Кроме того свою работу начнет экспертная группа, призванная определять степень вины руководства клуба и наказания для него. Издание сообщает, что клубы Серии А недовольны этой идеей и считают ее авторитарной.