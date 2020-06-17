Лондонский «Челси» заинтересован в приобретении Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может перейти в лондонский "Челси".

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Marca.

По информации издания, английский клуб может предложить €120 млн за португальского форварда.

Роналду выступал в Английской премьер-лиге (АПЛ) с 2003 по 2009 год в составе "Манчестер Юнайтед", а затем перешел в мадридский "Реал". Летом 2018 года нападающего приобрел "Ювентус". Сумма трансфера составила €117 млн.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Роналду принял участие в 22 матчах, в которых забил 21 мяч и отдал три результативные передачи. Соглашение футболиста с туринской командой рассчитано до 2022 года.