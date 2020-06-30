Роналду обошел Месси в списке претендентов на «Золотой мяч»

Портал Goal опубликовал на официальном сайте обновленный рейтинг претендентов на "Золотой мяч", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первое место занимает нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски. На второй строчке располагается форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, поднявшийся на две позиции. Замыкает тройку лучших полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси покинул топ-3 претендентов на "Золотой мяч". Теперь аргентинец располагается на четвертой строчке.

Ранее капитан каталонского клуба занимал третье место рейтинга.

Претенденты на "Золотой мяч" по версии Goal:

1 (1). Роберт Левандовски ("Бавария");

2 (4). Криштиану Роналду ("Ювентус");

3 (2). Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити");

4 (3). Лионель Месси ("Барселона").