Пилот "Мерседеса" выиграл квалификацию первого в сезоне этапа "Формулы-1"

Финский пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации Гран-при Австрии, который является первым этапом текущего сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Лучший круг Боттас проехал за 1 минуту 2,939 секунды, установив рекорд трассы. Второе место занял еще один пилот "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон (+0,012), третьим стал нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферсттапен (+0,538).

Гонка пройдет в воскресенье, начало в 17:10 по бакинскому времени.