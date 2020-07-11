Стали известны имена помощников нового главного тренера сборной Азербайджана по футболу
Стали известны имена еще двух помощников нового главного тренера сборной Азербайджана по футболу Джанни де Бьязи.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, Бенни Карбоне и Клаудио Белуччи также войдут в состав тренерского корпуса сборной.
Карбоне работал помощником тренера в итальянском клубе "Кротоне" в сезоне 2017/2018. А последним клубом Белуччи стал "Альбиссола" (2018/2019).
Отметим, что в сборной Азербайджана также должен был работать бывший футболист "Карабаха" Анси Аголли, в настоящее время выступающий за американский клуб "Нью-Йорк Космос", но в настоящее время этого не произойдет.
Другим помощником главного тренера станет Ариф Асадов.
АФФА подпишет контракт с Джанни де Бьязи на полтора года.
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