Чемпионы мира планируют открыть спортивную школу в Азербайджане

Чемпионы мира Гаджи Алиев (борьба) и Рафаэль Агаев (карате) планируют открыть совместную спортивную школу в Азербайджане.

Как передает Day.Az, спортсмены сообщили об этом во время прямого эфира в соцсети Instagram.

По их словам, это произойдет после завершения карьеры.

На одном этаже школы они планируют проводить тренировки по борьбе, а на другом - по карате.

Отметим, что Г.Алиев и Р.Агаев также представлены в руководстве созданного в прошлом году Общественного объединения "Азербайджанские спортсмены".