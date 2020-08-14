https://news.day.az/sport/1262320.html Чемпионы мира планируют открыть спортивную школу в Азербайджане
Чемпионы мира планируют открыть спортивную школу в Азербайджане
Чемпионы мира Гаджи Алиев (борьба) и Рафаэль Агаев (карате) планируют открыть совместную спортивную школу в Азербайджане.
Как передает Day.Az, спортсмены сообщили об этом во время прямого эфира в соцсети Instagram.
По их словам, это произойдет после завершения карьеры.
На одном этаже школы они планируют проводить тренировки по борьбе, а на другом - по карате.
Отметим, что Г.Алиев и Р.Агаев также представлены в руководстве созданного в прошлом году Общественного объединения "Азербайджанские спортсмены".
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