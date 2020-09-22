Боец UFC потратил годы на изучение Нурмагомедова и нашел его слабости

Американский боец смешанного стиля (MMA) Майкл Чэндлер признался, что потратил годы на изучение поединков с участием россиянина Хабиба Нурмагомедова и нашел способ использовать его слабости. Об этом он рассказал в интервью ESPN MMA, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Чэндлер заявил, что на протяжении пяти лет изучает манеру ведения боя россиянина. "Я уверен в себе. Знаю, Конору Макгрегору этого тоже не занимать, но Хабиб сбил его с ног. А вот я смогу остановить его тейкдауны. Когда Нурмагомедов не может перевести тебя в партер, он начинает бросаться в ноги не из самых выгодных позиций. Даже в центре октагона", - заметил Чэндлер. Он отметил, что является поклонником таланта россиянина, но убежден, что сможет его одолеть.

34-летний американец подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Чэндлер выбран в качестве замены, если Нурмагомедов или его оппонент на турнире UFC 254, намеченном на 25 октября, Джастин Гэтжи снимется с боя.

Чэндлер известен по выступлениям в Bellator. Он дважды становился чемпионом организации в легком весе. Нурмагомедов - обладатель пояса UFC в той же весовой категории.