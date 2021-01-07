https://news.day.az/sport/1304724.html Игрок Монако забил гол спустя 10 секунд после выхода на поле - ВИДЕО
Игрок Монако забил гол спустя 10 секунд после выхода на поле - ВИДЕО
В матче 18-го тура первой лиги чемпионата Франции по футболу Лорьян-Монако произошел любопытный случай.
Как передает Day.Az, полузащитник Монако Александр Головин вышел на замену на 64-й минуте и забил спустя 10 секунд после выхода на поле. Он не играл в "Монако" с конца августа из-за травмы, а сегодня первый раз попал в заявку в этом сезоне.
Напомним, что матч закончился со счетом 2-5 в пользу гостей.
Представляем вашему вниманию видео гола:
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