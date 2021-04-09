Азербайджанский тренер пожизненно отстранен от футбола за договорные игры
Состоялось внеочередное заседание Дисциплинарного комитета АФФА.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на заседании был рассмотрен вопрос, связанный с договорными играми.
С учетом результатов расследования, проведенного функционирующей в составе федерации специальной комиссией по договорным играм и заключений экспертов бывшему профессиональному футболисту и тренеру Ясину Аббасову, участие которого в договорных играх было доказано, до конца жизни запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с футболом.
В связи с тем, что правоохранительные органы продолжают расследование, не исключается принятие Дисциплинарным комитетом новых решений.
Лицо, в отношении которого введены санкции, имеет право обратиться в Апелляционный арбитражный трибунал.
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