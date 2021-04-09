Азербайджанский тренер пожизненно отстранен от футбола за договорные игры

Состоялось внеочередное заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на заседании был рассмотрен вопрос, связанный с договорными играми.

С учетом результатов расследования, проведенного функционирующей в составе федерации специальной комиссией по договорным играм и заключений экспертов бывшему профессиональному футболисту и тренеру Ясину Аббасову, участие которого в договорных играх было доказано, до конца жизни запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с футболом.

В связи с тем, что правоохранительные органы продолжают расследование, не исключается принятие Дисциплинарным комитетом новых решений.

Лицо, в отношении которого введены санкции, имеет право обратиться в Апелляционный арбитражный трибунал.