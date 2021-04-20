Британия намерена сделать все возможное, чтобы не допустить создания Суперлиги

Правительство Соединенного Королевства намерено сделать все возможное, чтобы не допустить создания европейской футбольной Суперлиги.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом, выступая в Палате общин британского парламента, заявил Оливер Дауден, возглавляющий министерство цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании.

"Безусловно, первыми этим вопросом должны заняться футбольные организации, и сегодня я встречался с представителями Английской премьер-лиги, Футбольной ассоциации Англии и президентом УЕФА. В ходе состоявшихся бесед мне стало известно, что они, имея на то все основания, рассматривают широкий спектр санкций и мер, чтобы остановить этот проект на начальном этапе, - сказал Доуден. - Я со всей ясностью заверил их в нашей безоговорочной поддержке, однако не сомневайтесь в том, что если они не смогут предпринять необходимые действия, это сделаем мы. Мы сделаем все возможное, чтобы не дать этому [проекту] состояться, и рассматриваем все варианты, начиная от реформирования системы управления [клубами] до задействования закона о конкуренции и механизмов, которые позволяют проводить футбольные матчи".

Доуден подверг резкой критике инициативу клубов, намеренных образовать Суперлигу. По его словам, их владельцы забывают об интересах болельщиков, "ставя на первое место деньги". Доуден объявил, что в понедельник его ведомство начало подготовку обзора ситуации в английском футболе. Среди прочего будет изучен вопрос о необходимости учреждения независимого футбольного регулятора и способах дать болельщикам больше возможностей влиять на ситуацию в спорте. Беспокойство по поводу создания Суперлиги и "того ущерба, который это может нанести всенародно любимой игре" высказал в понедельник также внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Уильям, занимающий пост президента Футбольной ассоциации Англии.

Ранее в понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его правительство может обязать футбольные клубы "Арсенал" и "Тоттенхэм", участвующие в создании Суперлиги, досрочно вернуть заемные средства, взятые ими от Банка Англии в условиях пандемии коронавируса.

Создание Суперлиги

В ночь на воскресенье 12 европейских топ-клубов объявили об образовании Суперлиги. УЕФА, руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов и заявили, что эти команды будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА. В число клубов - основателей Суперлиги вошли английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Еще три клуба-основателя станут известны позднее.

В понедельник президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация не допустит игроков клубов - участников Суперлиги к матчам за национальные сборные на чемпионатах Европы и мира.