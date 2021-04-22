Президент футбольного клуба "ПСЖ" стал главой Ассоциации европейских клубов

Президент футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи назначен на пост президента Ассоциации европейских футбольных клубов (ECA). Об этом сообщает пресс-служба организации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На этом посту катарский функционер заменил президента "Ювентуса" Андреа Аньелли, объявившего о сложении полномочий в воскресенье. "Ювентус" вошел в число 12 клубов, объявивших о создании Суперлиги. После критики со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) девять из двенадцати клубов объявили о выходе из Суперлиги.

"Для меня большая честь быть назначенным моими коллегами - членами исполкома ECA. Лидерство, целостность и сплоченность нашей организации никогда не требовались больше, чем в этот поворотный момент в европейском футболе. Я заявлю о своей безоговорочной приверженности всему футбольному сообществу: то есть всем клубам ECA из всех европейских стран, а также болельщикам и сообществам, которые они представляют", - сказал Аль-Хелаифи.

Аль-Хелаифи 47 лет, он является президентом ПСЖ с 2011 года, также он входит в состав исполкома УЕФА. Кроме того, Аль-Хелаифи занимает пост генерального директора медиахолдинга beIN Media Group.