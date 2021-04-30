https://news.day.az/sport/1338650.html После игры «Зиря» – «Кешля» избили судью
После игры «Зиря» – «Кешля» избили судью
После окончания ответного полуфинального матча Кубка Азербайджана между командами "Зиря" и "Кешля" произошел неприятный инцидент.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, боковой арбитр встречи Первин Талыбов был избит после окончания игры.
Для уточнения информации мы позвонили самому П.Талыбову. Лайсман подтвердил случившееся и сказал, что не знает нападавших. Он добавил, что не пострадал в результате нападения и не собирается подавать жалобу.
Отметим, что несмотря на проигрыш в домашнем матче (1:2), благодаря победе в ответной встрече со счетом 3:2 "Кешля" вышел в финал. Команда Санана Гурбанова встретится 24 мая в решающей игре с "Сумгайытом".
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