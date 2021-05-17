https://news.day.az/sport/1343443.html Overtime на Day.Az! - Аллегри в "Реале" и шансы "Милана" на ЛЧ - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Overtime на Day.Az! - Аллегри в "Реале" и шансы "Милана" на ЛЧ - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
В эфир вышел очередной выпуск передачи Overtime, посвященной футболу, с участием ведущих Доктора Зии и Рустама Афсарли.
На передаче, которая тнаслируется на AvtoFM, обсуждаются возможнй переход Массимилиано Аллегри в мадридский "Реал", потенциальный выход "Милана" в Лигу Чемпионов УЕФА и другие инетерсные события в мире футбола.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре