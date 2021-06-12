Эриксену делают массаж сердца на поле

Полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену, потерявшему сознание на поле во время первого тайма матча 1-го тура чемпионата Европы с Финляндией, делают непрямой массаж сердца.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, врачи оказывают помощь игроку прямо на поле. Игроки сборной Дании стоят вокруг Эриксена и медиков, закрыв футболиста от камер. Болельщики и футболисты датской команды плачут.

Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы - 2020 проходит на стадионе "Паркен" в Копенгагене (Дания). Начало - в 19:00 мск. "Чемпионат" ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. Помогают ему ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери - швейцарец Сандро Шерер.