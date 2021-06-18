https://news.day.az/sport/1353875.html Overtime на Day.Az! - подробный анализ матчей ЕВРО-2020 - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Overtime на Day.Az! - подробный анализ матчей ЕВРО-2020 - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Начался очередной выпуск передачи Overtime, посвященной футболу, с участием ведущих Доктора Зии и Рустама Афсарли.
На передаче, которая транслируеься на AvtoFM, обсуждают состоявшиеся матчи Евро-2020, а также предстоящие встречи Швеция-Словакия, Хорватия-Чехия, Англия-Шотландия.
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