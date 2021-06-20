Евро-2020 стал рекордным по числу автоголов

На Евро-2020 установили рекорд чемпионатов Европы по количеству автоголов. Об этом сообщает Squawka, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По ходу первого тайма матча группового этапа между сборными Португалии и Германии номинальные хозяева дважды поразили свои ворота. На 35-й минуте автогол оформил защитник португальцев Рубен Диаш, а спустя четыре минуты то же самое сделал Рафаэль Геррейру.

До этого поединка в свои ворота забивали три футболиста: Мерих Демирал (Турция), Войцех Щенсны (Польша) и Матс Хуммельс (Германия).

Таким образом, на этом Евро забили уже пять автоголов - больше, чем на любом другом чемпионате Европы до этого.