https://news.day.az/sport/1354247.html Евро-2020 стал рекордным по числу автоголов
Евро-2020 стал рекордным по числу автоголов
На Евро-2020 установили рекорд чемпионатов Европы по количеству автоголов. Об этом сообщает Squawka, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
По ходу первого тайма матча группового этапа между сборными Португалии и Германии номинальные хозяева дважды поразили свои ворота. На 35-й минуте автогол оформил защитник португальцев Рубен Диаш, а спустя четыре минуты то же самое сделал Рафаэль Геррейру.
До этого поединка в свои ворота забивали три футболиста: Мерих Демирал (Турция), Войцех Щенсны (Польша) и Матс Хуммельс (Германия).
Таким образом, на этом Евро забили уже пять автоголов - больше, чем на любом другом чемпионате Европы до этого.
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