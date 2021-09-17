Пеле вновь переведен в реанимацию

Трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца Пеле снова перевели в отделение интенсивной терапии.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом передает телеканал ESPN Brasil.

Легендарный футболист находится в частной клинике "Альберт Эйнштейн" в Сан-Паулу с 30 августа.

Сам Пеле заявлял, что лег в больницу на плановое обследование. Но 6 сентября выяснилось, что 80-летнему футболисту удалили опухоль в толстой кишке. После этого 14 сентября врачи перевели Пеле в обычную палату, но теперь спортсмену вновь потребовалась интенсивная терапия.