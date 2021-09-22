В Новом Орлеане загорелся стадион на 73 тыс. зрителей

В Новом Орлеане (штат Луизиана, США) загорелся стадион "Супердоум", на котором выступает команда Национальной футбольной лиги (НФЛ) "Нью-Орлеан Сейнтс".

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, вместимость стадиона составляет 73 208 зрителей.

По информации издания ESPN, причиной инцидента стало то, что загорелась машина, использующаяся для очистки крыши. Пожарная служба оперативно отреагировала и ликвидировала возгорание. Сообщается, что одного человека доставили в больницу с "незначительными ожогами". Ущерб от повреждения крыши ещё предстоит оценить.

Следующий домашний матч "Нью-Орлеан Сейнтс" должен сыграть 3 октября. Ожидается, что встречу не придётся переносить.