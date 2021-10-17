Пойманная на допинге американская фигуристка избежала наказания
Американская фигуристка Джессика-Ноэль Калаланг не будет наказана за применение допинга. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Washington Post.
Спортсменка избежала ответственности, так как Антидопинговое агентство США (USADA) пришло к выводу, что запрещенное вещество попало в ее организм вместе с косметикой.
Разбирательство c пойманной на допинге спортсменкой длилось около восьми месяцев. Теперь Калаланг полностью оправдана и может вернуться к соревнованиям. Она выступает в парном катании вместе с Брайаном Джонсоном.
В начале июня 2020 года американская боксерша Вирджиния Фукс была оправдана по делу о применении допинга. В ходе расследования выяснилось, что запрещенные препараты попали в ее организм в результате полового акта.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре