https://news.day.az/sport/1392835.html На матче чемпионата Нидерландов обрушилась трибуна с болельщиками - ВИДЕО
На матче чемпионата Нидерландов обрушилась трибуна с болельщиками - ВИДЕО
Трибуна с болельщиками голландского "Витесса" обрушилась после выездного матча девятого тура чемпионата Нидерландов против НЕКа. Видео инцидента опубликовано в Twitter ESPN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Игроки гостей, одержавшие победу со счетом 1:0, пошли праздновать успех к трибуне со своими фанатами. Те начали прыгать, конструкция не выдержала, и произошло обрушение.
В результате инцидента никто не пострадал. После обрушения болельщики Витесса продолжили праздновать успех.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре