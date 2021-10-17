На матче чемпионата Нидерландов обрушилась трибуна с болельщиками

Трибуна с болельщиками голландского "Витесса" обрушилась после выездного матча девятого тура чемпионата Нидерландов против НЕКа. Видео инцидента опубликовано в Twitter ESPN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Игроки гостей, одержавшие победу со счетом 1:0, пошли праздновать успех к трибуне со своими фанатами. Те начали прыгать, конструкция не выдержала, и произошло обрушение.

В результате инцидента никто не пострадал. После обрушения болельщики Витесса продолжили праздновать успех.