Лига чемпионов: результаты матчей 20 октября - ФОТО
В среду, 20 октября, прошли заключительные матчи 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на sport-express.ru.
Группа F
"Янг Бойз" (Швейцария) - "Вильярреал" (Испания) - 1:4 (0:2)
Голы: Пино, 6 (0:1). Ж.Морено, 16 (0:2). Элиа, 77 (1:2). А.Морено, 88 (1:3). Чиквуэзе, 90+2 (1:4).
"Янг Бойз": фон Балльмоос, Гарсия, Лефор (Хефти, 62), Камара, Мартинс Перейра (Ридер, 70), Эбишер, Нгамале, Фасснахт (Мамбимби, 90), Лаупер, Сьебатше (Канга, 70), Элиа.
"Вильярреал": Рульи, Альбиоль (Манди, 83), Педраса, Пау Торрес, Фойт, Парехо, Капуэ, Коклен (А.Морено, 69), Ж.Морено, Груневелд (Чиквуэзе, 90), Пино (Мойсес Гомес, 89).
Предупреждения: Эбишер, 45. Рульи, 87.
Судья: Карасев (Москва).
20 октября. Берн. Стадион "Стад де Сюис".
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Аталанта" (Италия) - 3:2 (0:2)
Голы: Пашалич, 15 (0:1). Мерих Демирал, 28 (0:2). Рэшфорд, 53 (1:2). Магуайр, 75 (2:2). Криштиану Роналду, 81 (3:2).
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Фред (Матич, 88), Бруну Фернандеш, Мактоминай (Погба, 66), Криштиану Роналду, Рэшфорд (Кавани, 67), Гринвуд (Санчо, 73).
"Аталанта": Муссо, Паломино, Дзаппакоста, Мехле, Мерих Демирал (Ловато, 46), де Рон, Пашалич (Миранчук, 68), Фройлер, Копмайнерс (Пеццелла, 80), Иличич (Малиновский, 68), Муриэль (Сапата, 56).
Предупреждения: Ловато, 55. де Рон, 57. Пашалич, 57. Шоу, 64. Паломино, 80. Матич, 90+3. Кавани, 90+5.
Судья: Марчиняк (Польша).
20 октября. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".
Группа Е
"Барселона" (Испания) - "Динамо" К (Украина) - 1:0 (1:0)
Гол: Пике, 36.
"Барселона": тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Лангле, Мингеса (Коутинью, 46), Дест, Бускетс, Ф.де Йонг, Гави (Сержи Роберто, 69), Л.де Йонг (Фати, 46), Депай (Агуэро, 75).
"Динамо": Бущан, Кендзера (Тымчик, 78), Миколенко, Сирота, Забарный, Сидорчук, Буяльский (Караваев, 85), Шапаренко, де Пена (Гармаш, 61), Цыганков (Рамирес, 85), Супряга (Витинью, 61).
Предупреждение: Ф.де Йонг, 90.
Судья: Тюрпен (Франция).
20 октября. Барселона. Стадион "Камп Ноу".
"Бенфика" (Португалия) - "Бавария" (Германия) - 0:4 (0:0)
Голы: Сане, 70 (0:1). Эвертон, 80 - в свои ворота (0:2). Левандовски, 82 (0:3). Сане, 84 (0:4).
"Бенфика": Влаходимос, Вертонген, Отаменди, Андре Алмейда (Гонсалвеш, 40), Гримальдо, Вериссиму, Жоау Мариу (Таарабт, 81), Рафа Силва (Пицци, 81), Вайгль, Яремчук (Эвертон, 76), Нуньес (Рамуш, 82).
"Бавария": Нойер, Зюле, Эрнандез (Ричардс, 87), Павар (Гнабри, 66), Упамекано, Забитцер (Толиссо, 86), Киммих, Левандовски, Мюллер (Станишич, 77), Коман (Мусиала, 86), Сане.
Предупреждения: Отаменди, 45. Жоау Мариу, 51. Упамекано, 56. Эрнандез, 59.
Судья: Хацеган (Румыния).
20 октября. Лиссабон. Стадион "Да Луш".
Группа G
"Зальцбург" (Австрия) - "Вольфсбург" (Германия) - 3:1 (1:1)
Голы: Адейеми, 3 (1:0). Л.Нмеча, 15 (1:1). Окафор, 65 (2:1). Окафор, 77 (3:1).
"Зальцбург": Кен, Ульмер (Гуиндо, 86), Вебер (Бернарду, 72), Онгене, Кристенсен, Камара (Капальдо, 66), Зейвальд, Ааронсон, Сучич, Окафор (Адаму, 87), Адейеми (Шимич, 87).
"Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Руссийон (Паулу Отавиу, 70), Мбабу, Баку (Ф.Нмеча, 70), Лакруа, Арнольд, Вранкс, Штеффен, Лукебакио, Л.Нмеча.
Предупреждения: Камара, 19. Мбабу, 47. Арнольд, 84. Капальдо, 87.
Судья: Орсато (Италия).
20 октября. Зальцбург. Стадион "Ред Булл Арена".
"Лилль" (Франция) - "Севилья" (Испания) - 0:0
"Лилль": Грбич, Жозе Фонти, Зеки Челик, Тиагу Джало, Мандава, Андре, Ренату Санчеш (Шека, 71), Онана (Иконе, 71), Бурак Йылмаз, Бамба, Давид (Веа, 82).
"Севилья": Буну, Хесус Навас, Рекик (Хоан Хордан, 57), Акунья (Аугустинссон, 65), Диегу Карлос, Фернанду Режес, Дилэйни, Оливер Торрес (Гомес, 64), Сусо (Ракитич, 74), Окампос (Ламела, 74), Мир.
Предупреждения: Зеки Челик, 59. Иконе, 77. Ламела, 87. Андре, 88. Бурак Йылмаз, 90+2.
Судья: Оливер (Англия).
20 октября. Лилль. Стадион "Пьер Моруа".
Группа H
"Челси" (Англия) - "Мальме" (Швеция) - 4:0 (2:0)
Голы: Кристенсен, 9 (1:0). Жоржиньо, 21 - с пенальти (2:0). Хаверц, 48 (3:0). Жоржиньо, 57 - с пенальти (4:0).
"Челси": Менди, Тиагу Силва, Аспиликуэта (Джеймс, 65), Рюдигер, Кристенсен, Чилуэлл (Алонсо, 66), Жоржиньо, Канте (Сауль, 65), Маунт, Лукаку (Хаверц, 23), Вернер (Хадсон-Одои, 44).
"Мальме": Далин (Диавара, 46), Ольссон, Нильсен, Брорссон, Ларссон, Кристиансен (Ракип, 58), Пенья (Налич, 58), Инносент, Бергет (Мойсандер, 84), Чолак, Бирманчевич (Абубакари, 46).
Предупреждения: Нильсен, 19. Кристиансен, 53. Ларссон, 55.
Судья: Летексье (Франция).
20 октября. Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж".
"Зенит" (Россия) - "Ювентус" (Италия) - 0:1 (0:0)
Гол: Кулушевски, 86.
"Зенит": Крицюк, Караваев (Сутормин, 60), Ловрен, Чистяков, Ракицкий, Барриос, Дуглас Сантос, Вендел, Малком (Кузяев, 69), Дзюба (Азмун, 60), Клаудиньо.
"Ювентус": Щенсны, Де Шильо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандру (Куадрадо, 58), Бентанкур (Рэмси, 84), Маккенни, Локателли (Артур, 58), Кьеза, Мората (Кин, 76), Бернардески (Кулушевски, 58).
Предупреждения: Барриос, 31. Караваев, 46. Артур, 60. Рэмси, 90+4.
Судьи: Шерер. Де Алмейда, Зогай (все - Швейцария).
ВАР: Данкерт (Германия). Сан (Швейцария).
20 октября. Санкт-Петербург. Стадион "Газпром Арена".
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