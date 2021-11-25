Лига чемпионов: результаты матчей второго дня 5 тура - ФОТО
24 ноября прошли очередные матчи группового турнира Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.
Группа А
Манчестер Сити Англия - ПСЖ Франция 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
24 ноября, 23.00, "Этихад Стэдиум"
Голы:
0:1 - 50 Мбаппе, 1:1 - 63 Стерлинг, 2:1 - 76 Габриэл Жезус.
Манчестер Сити - Эдерсон, Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган, Зинченко (Габриэл Жезус, 54), Родри, Бернарду Силва, Стерлинг, Марез.
ПСЖ - Навас, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш (Керер, 67), Эррера (Данилу Перейра, 61), Гуйе (Ди Мария, 67), Паредес, Месси, Неймар, Мбаппе.
Предупреждения:
Родри (55), Жоау Канселу (80), Габриэл Жезус (90).
Брюгге Бельгия - РБ Лейпциг Германия 0:5 (0:4, 0:1)
Дата проведения
24 ноября, 23.00, "Ян Брейдель"
Голы:
0:1 - 12 Нкунку, 0:2 - 17, пенальти Форсберг, 0:3 - 26 Андре Силва, 0:4 - 45 Форсберг, 0:5 - 90 Нкунку.
Брюгге - Миньоле, ван дер Бремпт (Мехеле, 60), Мата, Хендри, Нсоки (Рикка, 46), Соуа (Искьердо, 82), Ванакен, Баланта, де Кетеларе (Уэсли, 82), Дост (Ритс, 46), Ланг.
РБ Лейпциг - Жозеп Мартинес, Мукиеле, Клостерманн (Хенрихс, 62), Гвардиол (Бонна, 80), Анхелиньо, Лаймер (Мориба, 62), Форсберг, Кампль, Нкунку, Андре Силва, Бробби (Новоа, 66).
Предупреждения:
Ланг (63), Баланта (85), Мориба (86), Уэсли (86).
Группа B
Атлетико Испания - Милан Италия 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
24 ноября, 23.00, "Ванда Метрополитано"
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 - 87 Жуниор Мессиас.
Атлетико - Облак, Савич, Хименес, Эрмосо (Лоди, 64), Льоренте, Карраско, Коке, де Пауль (Врсалько, 77), Лемар (Корреа, 64), Суарес (Матеус Кунья, 77), Гризманн (Кондогбиа, 81).
Милан - Тэтэрушану, Калулу (Флоренци, 65), Кьер, Романьоли, Эрнандес, Крунич (Жуниор Мессиас, 65), Кессиэ, Салемакерс, Тонали (Бакайоко, 65), Жиру (Ибрагимович, 66), Браим Диас (Беннасер, 78).
Предупреждения:
Жиру (27), Льоренте (60), Бакайоко (67), Эрнандес (90).
Ливерпуль Англия - Порту Португалия 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
24 ноября, 23.00, "Энфилд"
Голы:
1:0 - 52 Тиаго Алькантара, 2:0 - 70 Салах.
Ливерпуль - Алиссон, Уильямс, Матип, Конате, Цимикас (Робертсон, 64), Тиаго Алькантара (Хендерсон, 63), Окслейд-Чемберлен (Милнер, 82), Мортон, Салах (Фабиньо, 71), Минамино, Мане (Ориги, 72).
Порту - Диогу Кошта, Пепе (Фабиу Кардозу, 25), Мбемба, Сануси, Отавио, Сержиу Оливейра (Витинья, 64), Урибе (Груйич, 78), Жоау Мариу, Тареми (Франсишку Консейсау, 64), Эванилсон (Тони Мартинес, 77), Диас.
Предупреждения:
Конате (29), Урибе (40), Мбемба (75), Милнер (88).
Группа C
Бешикташ Турция - Аякс Нидерланды 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
24 ноября, 20.45, "Водафон Парк"
Голы:
1:0 - 22, пенальти Геззаль, 1:1 - 54 Аллер, 1:2 - 69 Аллер.
Бешикташ - Гюнок, Розье, Вида, Монтеро (Уйсал, 81), Мераш, Геззаль (Батшуайи, 67), Тейшейра (Боздоган, 59), Нкуду, Пьянич (Учан, 81), Топал (Хатчинсон, 81), Ларин.
Аякс - Онана, Мазрауи (Тимбер, 72), Схюрс (Ренсх, 77), Мартинес, Тальяфико (Блинд, 77), Нерес, Бергейс (Тайлор, 83), Дарами (Аллер, 46), Классен, Гравенберх, Тадич.
Предупреждения:
Аллер (85), Ларин (88).
Спортинг Португалия - Боруссия Д Германия 3:1 (2:0, 1:1)
Дата проведения
24 ноября, 23.00, "Жозе Алваладе"
Голы:
1:0 - 30 Педру Гонсалвеш, 2:0 - 39 Педру Гонсалвеш, 3:0 - 81 Порро, 3:1 - 90 Мален.
Спортинг - Адан, Порро (Угарте, 88), Коатес, Феддаль, Инасиу, Матеус Рейс (Эшгайю, 67), Сарабия (Нуну Сантуш, 68), Пальинья, Педру Гонсалвеш (Назинью, 88), Матеуш Нунеш, Паулинью (Тиагу Томаш, 82).
Боруссия Д - Кобель, Менье, Аканджи, Понграчич (Тиггес, 67), Шульц (Джан, 46), Витцель (Дауд, 66), Брандт, Рейньер (Загаду, 67), Беллингем, Ройс, Мален.
Предупреждения:
Пальинья (55), Коатес (58), Загаду (74), Адан (90).
Удаление:
Джан (74).
Группа D
Интер Италия - Шахтер Украина 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
24 ноября, 20.45, "Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)"
Голы:
1:0 - 61 Джеко, 2:0 - 67 Джеко.
Интер - Ханданович, Шкриньяр, Раноккия, Бастони, Дармиан (Д`Амброзио, 79), Барелла (Видаль, 78), Брозович, Чалханоглу (Сенси, 86), Перишич (Димарко, 86), Мартинес (Корреа, 68), Джеко.
Шахтер - Трубин, Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Тете (Марлос, 80), Педриньо (Бондаренко, 73), Соломон, Майкон, Степаненко (Маркос Антонио, 46), Фернандо Педро (Мудрик, 80).
Предупреждение:
Витао (49).
Шериф Молдова - Реал Мадрид Испания 0:3 (0:2, 0:1)
Дата проведения
24 ноября, 23.00, "Шериф"
Голы:
0:1 - 30 Алаба, 0:2 - 45 Кроос, 0:3 - 55 Бензема.
Шериф - Атанасиадис, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Коловос (Николов, 60), Тилль, Бруно (Джульен, 59), Аддо, Траоре (Кожокару, 81), Кастаньеда (Янсане, 60).
Реал Мадрид - Куртуа, Карвахаль (Васкес, 64), Алаба (Начо, 64), Милитао, Менди (Марсело, 60), Модрич, Кроос, Каземиро (Антонио Бланко, 84), Бензема, Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 84).
Предупреждения:
Менди (3), Фернандо (28).
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