Ветераны Отечественной войны присоединятся к паралимпийскому движению

При Национальном паралимпийском комитете Азербайджана (НПКА) приступила к работе комиссия по приобщению ветеранов Отечественной войны к паралимпийскому движению, сообщили Trend в пресс-службе комитета, передает Day.Az.

В первой встрече более чем с 20 участниками Отечественной войны приняли участие координатор комиссии, вице-президент комитета Яшар Гаджиев, почетный вице-президент Афиг Сулейманов, члены комиссии - руководитель спортивного сектора НПКА Рауф Мурсалов, ведущий специалист Садай Абдуллаев, главный тренер по спортивной стрельбе в дисциплине пара-трап Афган Ахмедов и председатель ОО "Предприниматели-инвалиды" Мирза Мамед Велиев.

Ветераны были проинформированы о паралимпийском движении в Азербайджане, зимних и летних видах спорта, успехах на международном уровне и Паралимпийских играх, участии в различных видах спорта в соответствии с физическими возможностями.

Участники Отечественной войны заявили о своем желании присоединиться к паралимпийскому движению и достойно представлять Азербайджан на международной арене.