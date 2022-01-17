"Реал" в 12-й раз выиграл Суперкубок Испании по футболу

Мадридский "Реал" со счетом 2:0 обыграл "Атлетик" из Бильбао и финальном матче Суперкубка Испании по футболу. Турнир прошел в Саудовской Аравии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей голами отметились Лука Модрич (38-я минута) и Карим Бензема (52, с пенальти). На 89-й минуте встречи защитник "Реала" Эдер Милитао получил красную карточку за игру рукой в своей штрафной площади, полузащитник "Атлетика" Рауль Гарсия не смог реализовать пенальти.

"Реал" в 12-й раз стал обладателем трофея (1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2019/20, 2022). Также в активе клуба 34 победы в чемпионате Испании и 19 - в кубке страны. "Барселона" выигрывала Суперкубок Испании 13 раз, что является рекордным показателем. "Атлетик" стал обладателем трофея в 2021 году.