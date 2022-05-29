«Барселона» поздравила «Реал» с победой в Лиге чемпионов

Каталонская "Барселона" поздравила мадридский "Реал" с победой в Лиге чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В финале Лиги чемпионов сезона-2021/22, который состоялся 28 мая в Париже на стадионе "Стад де Франс", мадридский клуб со счетом 1:0 обыграл "Ливерпуль". Единственный гол этой встречи оформил Винисиус Жуниор.

"Поздравляем "Реал" с титулом Лиги чемпионов, завоеванным сегодня вечером на "Стад де Франс", - указано в сообщении каталонского клуба в социальных сетях.

Стоит отметить, что "Реал" завоевал самый престижный трофей европейского клубного футбола в 14-й раз.