Гран-при Великобритании: массовая авария и первая победа Карлоса Сайнса

Испанский пилот команды Ferrari Карлос Сайнс одержал победу в гонке Х этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Великобритании. Это его первая победа в этом соревновании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Второе место занял мексиканский пилот команды Red Bull Серхио Перес, третьим стал семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.

Гонка была прервана из-за массовой аварии на первом круге. В результате столкновений пострадали болиды Джорджа Расселла из Mercedes, Чжоу Гуаньюя из Alfa Romeo, Алекса Албона из Williams, Эстебана Окона из Alpine и Юки Цуноды из Scuderia AlphaTaur. Отмечается, что наибольший удар получил Гуаньюй. Его осмотрели медики скорой помощи и отправили на обследование. Китайский спортсмен находится в сознании и может самостоятельно передвигаться.

Общий зачет:

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) - 181;

2. Серхио Перес (Red Bull) - 147;

3. Шарль Леклер (Ferrari) - 138;

4. Карлос Сайнс (Ferrari) - 127;

5. Джордж Расселл (Mercedes) - 111.