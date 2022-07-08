Определена стоимость Роналду

Журналист Пит О'Рурк утверждает, что лондонский "Челси" готовит предложение по нападающему Криштиану Роналду, который намерен уйти из стана "красных дьволов" этим летом.

Сообщается, что "синие" оценивают 37-летнего игрока в 16,5 млн евро. Инсайдер уверен, что на "Олд Траффорд" не будут сильно корректировать полученное предложение.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, португалец, как известно, бойкотирует тренировки "Ман Юнайтед". Сейчас он тренируется индивидуально в Лиссабоне.

Криштиану Роналду забил 24 гола в 38 матчах прошлого сезона, в том числе 18 голов в АПЛ и стал третьим бомбардиром чемпионата Англии после Мохамеда Салаха и Сон Хын-Мина.