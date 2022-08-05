На Играх исламской солидарности в Турции Азербайджан будет представлен в четырех гимнастических видах

На V Играх исламской солидарности, которые пройдут 9-18 августа в турецком городе Конья, Азербайджан будет представлен в четырех гимнастических видах - художественной, аэробной, мужской и женской спортивной гимнастике.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказала в пятницу журналистам генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Нурлана Мамедзаде.

Генеральный секретарь Федерации отметила, что сегодня, пятого августа, члены сборной Азербайджана по художественной гимнастике провели в Баку контрольную тренировку перед соревнованиями в Турции.

"На предыдущих Играх исламской солидарности, прошедших в Баку в 2017 году, наши гимнастки завоевали ряд медалей. В отличие от Исламиады-2017, в программу Игр в Турции включены и групповые упражнения по художественной гимнастике. Также еще одно отличие от прошлых соревнований в том, что впервые в рамках Игр пройдут соревнования по аэробной гимнастике", - подчеркнула она.

Нурлана Мамедзаде добавила, что члены сборной Азербайджана по женской спортивной гимнастике вначале примут участие в Чемпионате Европы в Мюнхене (Германия), и уже оттуда отправятся в Турцию. В свою очередь представители нашей страны по мужской спортивной гимнастике уже сегодня отправились в Турцию. Они поедут на Чемпионат Европы в Мюнхен сразу после выступления на Исламиаде.

В состав сборной Азербайджана по художественной гимнастике на V Играх исламской солидарности вошли: в индивидуальной программе - Зохра Агамирова, Илона Зейналова, Алина Гезалова, в команду групповых упражнений - Дарья Сорокина, Камилла Алиева, Ляман Алимурадова, Гюллю Агаларзаде, Елизавета Лузан, Зейнаб Гумматова.

В составе сборной Азербайджана по мужской спортивной гимнастике - Мансум Сафаров, Никита Симонов, Иван Тихонов; женской сборной - Милана Минаковская и Самира Гахраманова.

В составе сборной по аэробной гимнастике - Хошгедем Гулиева, Медина Мустафаева и Владимир Долматов.

Что касается графика, то сначала пройдут соревнования по мужской спортивной гимнастике (10-11 августа), затем по художественной и аэробной (13-14 августа), а потом выступят представительницы женской спортивной гимнастики (17-18 августа).