Азербайджанские борцы прошли в следующий этап соревнований Исламиады

Азербайджанский борец вольного стиля Рафиг Гусейнов прошел в следующий этап соревнований на V Играх исламской солидарности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, со счётом 8:0 он обыграл афганского спортсмена Ахмада Набизада.

Азербайджанский борец Талех Мамедов, одержав победу над спортсменом из ОАЭ Меса Алсубаем со счётом 11:0, прошел в следующий этап соревнований.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.