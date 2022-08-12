Азербайджанские борцы прошли в следующий этап соревнований Исламиады
Азербайджанский борец вольного стиля Рафиг Гусейнов прошел в следующий этап соревнований на V Играх исламской солидарности.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, со счётом 8:0 он обыграл афганского спортсмена Ахмада Набизада.
Азербайджанский борец Талех Мамедов, одержав победу над спортсменом из ОАЭ Меса Алсубаем со счётом 11:0, прошел в следующий этап соревнований.
Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.
Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.
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