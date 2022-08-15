https://news.day.az/sport/1487365.html Азербайджанская женская сборная по волейболу завоевала бронзовую медаль Исламиады - ФОТО
Азербайджанская женская сборная по волейболу завоевала бронзовую медаль Исламиады - ФОТО
Азербайджанская женская сборная по волейболу выиграла бронзовую медаль V Игр Исламской солидарности.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сборная победила камерунскую команду со счётом 3:0.
Первый сет завершился со счетом 27:25, второй - 25:13 и третий - 25:17.
Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.
Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.
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