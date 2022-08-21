Экс-чемпион UFC Рокхолд объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд принял решение завершить спортивную карьеру, передает Day.Az со ссылкой на Матч.

37‑летний американец объявил об уходе из спорта после поражения от бразильца Пауло Косты единогласным решением судей на турнире UFC 278.

Рокхолд за карьеру одержал 16 побед при 6 поражениях. Он проиграл три своих последних боя и не побеждал с сентября 2017 года.