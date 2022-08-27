Стал известен единственный вариант для Роналду в случае ухода из «МЮ»

Журналист Никола Скира назвал единственный вариант смены клуба для португальского форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В том случае, если нападающий намерен покинуть "красных дьяволов", единственным конкретным вариантом осталось возвращение в лиссабонский "Спортинг". При этом агент Роналду Жорже Мендеш намерен найти других претендентов на своего клиента.

Таким образом, 37-летний португалец стал ближе к возвращению в родной клуб. "Спортинг" уже называли претендентом на Роналду, однако в самом клубе отметили, что не заинтересованы в трансфере. В частности, против такого перехода высказался главным тренер Рубен Аморим.