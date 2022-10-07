https://news.day.az/sport/1501390.html Эмоции Гурбана Гурбанова после победы над "Олимпиакосом" - ВИДЕО
Эмоции Гурбана Гурбанова после победы над "Олимпиакосом" - ВИДЕО
Как мы сообщали ранее, "Карабах" провел очередной матч в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА.
"Скакуны" были гостями "Олимпиакоса" в Греции в III туре группы G. Матч, сыгранный на стадионе "Георгиос Караискакис", завершился победой Карабаха со счетом 3:0.
Один из самых интересных моментов матча случился, когда Рамиль Шейдаев забил третий мяч в ворота соперника. Необычно отреагировал на великолепный гол Шейдаева главный тренер агдамской команды Гурбан Гурбанов.
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