Эмоции Гурбана Гурбанова после победы над "Олимпиакосом"

Как мы сообщали ранее, "Карабах" провел очередной матч в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА.

"Скакуны" были гостями "Олимпиакоса" в Греции в III туре группы G. Матч, сыгранный на стадионе "Георгиос Караискакис", завершился победой Карабаха со счетом 3:0.

Один из самых интересных моментов матча случился, когда Рамиль Шейдаев забил третий мяч в ворота соперника. Необычно отреагировал на великолепный гол Шейдаева главный тренер агдамской команды Гурбан Гурбанов.