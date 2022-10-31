Монсон не собирается завершать карьеру

Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон не собирается завершать спортивную карьеру и планирует провести поединки в декабре и январе. Об этом ТАСС в понедельник сообщил представитель Монсона, передает Day.Az.

Монсон 29 октября в Хабаровске провел поединок против Александра Ильясова. Бой завершился запрещенным ударом ногой и был признан несостоявшимся. В августе Монсон заявил, что завершит карьеру после боя в октябре.

"Это неправда. Джефф [Монсон] не завершает карьеру. Он проведет бои в декабре и январе", - сказал собеседник агентства.

Монсону 51 год, он родился в США, а в 2018 году получил российское гражданство и проживает в России. На его счету 60 побед, 27 поражений и 1 ничья. Спортсмен является двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship, чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу, бывшим претендентом на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе.