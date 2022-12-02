Мигранты разгромили Гаагу после победы Марокко в матче ЧМ-2022

Так они отпраздновали победу национальной сборной.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, мигранты из Марокко устроили массовые беспорядки в Гааге после того, как сборная их страны победила Канаду на чемпионате мира по футболу. Кадры с места местные жители выложили в соцсетях.

После матча, прошедшего 1 декабря, приезжие решили отпраздновать победу сборной Марокко. Но мигранты немного увлеклись, и празднования переросли в массовые беспорядки.

На кадрах видно, как марокканцы бегают от полиции по дорогам, жгут файеры и громко кричат в темное время суток.

Отметим, что мелкими нарушениями и погромами все не обошлось. Некоторые марокканцы начали грабить местные магазины. Сейчас полиция задерживает преступников.