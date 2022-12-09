Вратарь сборной Англии по футболу оказался заядлым геймером

Вратарь сборной Англии по футболу Джордан Пикфорд оказался заядлым геймером. Об этом стало известно, когда журналисты спросили у футболиста, что за чемодан он повсюду возит с собой в рамках ЧМ-22, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Оказалось, что чемодан представляет собой мобильный корпус мощного игрового компьютера. Пикфорд сказал, что он устал играть в Fortnite вдали от дома на ноутбуке, поэтому собрал для себя стек с полноценным системным блоком и монитором.

"Просто я хочу выжать из игры больше FPS и все такое", - сказал Пикфорд.

Также спортсмен рассказал, что часто играет в Fortnite между матчами турнира. По словам Пикфорда, видеоигра позволяет ему восстановиться после изнурительных соревнований.

Fortnite - это онлайн-игра в жанре "королевская битва", разработанная компанией Epic Games. Является одной из самых популярных и успешных видеоигр в истории.

Хотя разработчики Fortnite не сотрудничают в этом году с FIFA, они все равно добавили в игру скины популярных футболистов без использования эмблемы спортивной ассоциации. Виртуальную версию Джордана Пикфорда в Fortnite не добавили, а вот найти его коллегу по сборной Гарри Кейна в игре можно.